Diensthoofd Intensieve Zorg UGent: “Heropening scholen komt te vroeg”

De lange herfstvakantie van de schoolgaande jeugd zit er zo goed als op. Vanaf maandag gaan de scholen weer open, en dat baart Dominique Benoit zorgen. Het diensthoofd Intensieve Zorg van het UZ Gent vindt het nog te vroeg, zo zei hij donderdagavond in Terzake.

In de ziekenhuizen hoeden ze zich voor euforie, maar er komen toch stilaan positieve signalen naar de oppervlakte. Zo noemde Dominique Benoit, diensthoofd Intensieve Zorg van het UZ Gent, de situatie sinds deze week “ongeveer beheersbare chaos” in Terzake. “De dijken zijn niet gebroken, maar het is wellicht heel nipt geweest.” Elisabeth De Waele, diensthoofd Intensieve Zorg in UZ Brussel, deed hetzelfde in De afspraak. “Maar we hebben schrik voor wat nog komen zal.”

LEES OOK. Onderzoek in Limburgse scholen: kinderen vatbaarder voor corona dan gedacht

Die vrees komt bij Benoit vooral van de heropening van de scholen, die voor komende maandag gepland staat na een verlengde herfstvakantie. “Ik ben bezorgd”, zei hij. “Als het van mij zou afhangen, met alle begrip voor de studenten en het onderwijs, zou ik nog niet heropenen. Het is echt nipt geweest in die tweede golf. Je moet rekenen dat 1.500 Covid-patiënten op intensieve zorg wel echt het maximum is om goede zorg te garanderen.” Het is niet zeker dat dat zal lukken, zei de intensivist. “Ik begrijp dat de politiek maatschappelijke keuzes moeten maken. Maar als er een derde golf komt, hoop ik dat er deze keer tijdig en drastisch wordt ingegrepen.”

Berekend risico

Biostatisticus Geert Molenberghs noemt dat een “berekend risico”. “Met de maatregelen die nu genomen zijn en de heel strenge protocollen voor de scholen, zijn scholen goed georganiseerde omgevingen geworden. Maar we kunnen wel zien dat we de afkoelingsperiode van de bijna afgelopen herfstvakantie nodig hadden. Ik zeg niet dat we geen effect gaan zien van de heropening, maar dat zal beheersbaar zijn. We gaan het in ieder geval heel goed moeten opvolgen.”

LEES OOK. Afstandsonderwijs heeft zware gevolgen: “Achterstand niet meer in te halen”