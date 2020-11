Ziekenhuisopnames door corona blijven dalen: donderdag laagste aantal sinds 19 oktober

Het dagelijkse aantal ziekenhuisopnames van patiënten met Covid-19 blijft afnemen. Volgens gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano waren er donderdag 399 opnames, het laagste dagcijfer sinds 19 oktober.

In de zeven dagen vanaf 6 tot en met donderdag 12 november waren er dagelijks gemiddeld 497 ziekenhuisopnames. Dat zijn er een kwart minder dan in de voorgaande week.

Het totale aantal patiënten dat in het ziekenhuis ligt, is wel weer boven 7.000 gestegen, omdat minder mensen het ziekenhuis mochten verlaten. Het waren er donderdag 7.010, tegenover 6.876 op woensdag. Van hen liggen 1.452 patiënten op Intensieve Zorgen.

Het aantal geregistreerde nieuwe besmettingen blijft dalen. Dagelijks kwamen er in de week van 3 tot en met 9 november gemiddeld 6.877 gevallen bij. Dat is bijna een halvering ten opzichte van de zeven voorgaande dagen. De positiviteitsratio - het percentage testen dat een positief resultaat oplevert - is ook licht gedaald, naar gemiddeld 23,2 procent.

LEES OOK. Corona-uitbraak in woonzorgcentra Bilzen, Oudsbergen en Tongeren

Sinds het begin van de pandemie zijn in België in totaal 520.393 besmettingen geregistreerd.

Het dodental bedraagt nu 13.891, 133 meer dan het totaal dat donderdag werd gemeld.

Tussen 3 en 9 november overleden gemiddeld 196 mensen per dag. Dat is een stijging met 20,6 procent in vergelijking met een week eerder, maar tegenover het cijfer dat donderdag werd gemeld (198,7, tussen 2 en 8 november) is het gemiddelde wel licht gedaald.

LEES OOK. Onderzoek in Limburgse scholen: kinderen vatbaarder voor corona dan gedacht