De stad Bilzen is duidelijk een goede voedingsbodem voor talentvolle tennissers, want net als Kim Clijsters en Sofia Costoulas (ITF 29) liggen de roots van Pierre-Yves Bailly (ITF 30) in de Demerstad. De 17-jarige junior is sinds vorige week de nummer één van België en behoort tot de wereldtop. “Nu kan ik ook grand slams spelen en dat is de ultieme droom van elke tennisser”, zegt hij vastberaden.