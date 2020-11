Zie, 2020 heeft toch iets goeds voortgebracht: ‘Power up’, de zeventiende alweer van AC/DC. Die is – uiteraard – meer van hetzelfde, maar de band werkt z’n eigen succesformule voortreffelijk uit. De liefde voor het vak spat er bovendien van af. En wat liefde, dat kunnen we vandaag best gebruiken.