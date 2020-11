Hongarije, Noord-Macedonië, Schotland en Slovakije pakten donderdagavond de laatste vier tickets voor EURO 2020. Bij Slovakije hielp Genkenaar Patrik Hrosovsky als invaller de kwalificatie via verlengingen over de streep trekken.

De nieuwe Slovaakse bondscoach Tarkovic bracht Hrosovsky in minuut 65 in het veld bij een 0-1-voorsprong in Noord-Ierland. Een owngoal van Skriniar in minuut 87 leek de EK-droom van Hrosovsky nog in rook ...