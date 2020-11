Elise Mertens staat na marathonmatch in de kwartfinales van WTA Linz

Elise Mertens (WTA 21) heeft donderdagavond haar tweede ronde (achtste finale) gewonnen op het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hardcourt/202.250 dollar). De Belgische nummer één haalde het na twee uur en 34 minuten tennis in drie sets (6-4, 5-7 en 6-2) van de Russische veterane Vera Zvonareva (WTA 173), die dankzij een uitnodiging op de hoofdtabel stond.

Mertens, het tweede reekshoofd in Oostenrijk, treft bij de laatste acht een andere Russin, Veronika Kudermetova (WTA 46), het vijfde reekshoofd. Kudermetova haalde het in haar tweede ronde in drie sets (6-4, 1-6 en 6-3) van de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 72). Het wordt de derde ontmoeting tussen Kudermetova en Mertens. Onze landgenote won de vorige twee duels.

Het toernooi in Linz is het laatste toernooi dit seizoen voor Elise Mertens. Naast de 24-jarige Limburgse stond ook Greet Minnen (WTA 109) nog op de hoofdtabel in Linz. Minnen verloor woensdag in de tweede ronde van de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 74).