Donderdagavond zat voor de eerste keer een koppel in ‘De slimste mens ter wereld’ met nieuwkomer Chibi Ichigo die het opnam tegen haar vriend Umi Defoort en SP.A-voorzitter Conner Rousseau. Chibi onthulde ook dat ze vroeger een job had in Plopsaland, het pretpark van jurylid Gert Verhulst. Haalt de nieuwkomer het van haar vriend of moeten ze de strijd tegen elkaar aanbinden? Ontdek het hier in de compilatie van de beste momenten van de twintigste aflevering van ‘De slimste mens ter wereld’.