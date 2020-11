Ook zonder sterkhouders Meesseman en Linskens winnen Belgian Cats makkelijk van zwak Portugal

De Belgian Cats, zonder sterkhouders Emma Meesseman (corona) en Kyara Linskens (knie), boekten in het Portugese Odivelas en tegen het gastland een derde opeenvolgende overwinning in de EK-kwalificatieronde. Het werd 49-59. De deur richting een derde opeenvolgende EK staat meteen open. Zaterdag nemen de Cats in Odivelas tegen Oekraïne op. Mits vier op een rij is het EK zo goed als zeker een feit.

De Belgian Cats openden het eerste kwart, met Julie Allemand, Antonia Delaere, Kim Mestdagh, Jana Raman en Billie Massey in de basisvijf, met snel basketbal. Het 20-jarig talent Billie Massey toonde haar talent in the paint en met de flair van Jana Raman en korven van Kim Mestdagh ging het snel naar een 2-9 Belgische bonus. Ook Julie Allemand kwam los, maar de Portugezen dropten via Correia en Ferreira bommen en reageerden naar een 10-9 bonusje. De Cats schroefden de defense aan en persten er in de slotfase van het eerste kwart een geweldige eindspurt uit. Met een driepunter van Hanne Mestdagh ging het dan ook naar een 10-16 Belgische bonus na het eerste kwart.

In het tweede schuifje ging de selectie van bondscoach Philip Mestdagh met lekker en gevarieerd basketbal op haar elan door. Julie Vanloo dropte twee driepunters en met ook Kim Mestdagh ging het na 11-23 dan ook snel naar een 15-30 Belgische bonus. Portugal had niet meteen een reactie, pakte vooral Julie Allemand hard aan, maar in de slotfase van de eerste helft bleven de Belgische vrouwen wel stevig controleren. Met een driepunter van Hanne Mestdagh ging het dan ook naar een stevige 17-33 Belgische voorsprong halfweg.

De Belgian Cats begonnen sterk aan de tweede helft. Julie Allemand dropte een driepunter, de Cats domineerden de rebound (13-23 in de eerste helft) en defensief zat het stevig in elkaar. Portugal leed veel balverlies en meer hadden Antonia Delaere, een harde wroetende Billie Massey en co niet nodig om de kloof stelselmatig verder uit te bouwen. Bij 22-42 was de twintiger een feit. Na drie kwarts hadden de sterk spelende Belgische ploeg een 31-50 bonus op zak.

De start van het slotkwart werd wel gemist. De Belgian Cats leden balverlies, misten shots en lieten zich enkele keren verrassen in defense. Een Portugese reactie met een 9-4 tussenspurtje bracht een 40-54 tussenstand op het scorebord. De Belgian Cats hapten naar adem en waren van slag. De ervaren speelsters als Kim Mestdagh en Jana Raman zorgden evenwel voor korven en rust. Portugal bleef echter aandringen tot 45-56. Na een bom van Julie Allemand (45-59) lag de Belgische winst echter vast.

First win for @TheBelgianCats !!! Physical game but that always makes us stronger ?? on to the next! — Emma Meesseman (@EmmaMeesseman) November 12, 2020

Zaterdag spelen de Cats nog een tweede EK-kwalificatiematch tegen Oekraïne, dat een pak sterker wordt geacht dan Portugal. De Cats staan zevende op de wereldranglijst, Portugal pas 47ste en Oekraïne 26ste. Winnen de Cats, dan is een derde EK op rij zo goed als zeker. Zo niet krijgen ze in februari nog twee kansen. De Cats spelen dan respectievelijk thuiswedstrijden tegen Finland en Portugal.

De negen groepswinnaars en de vijf beste tweedes veroveren een EK-ticket. Organisatoren Frankrijk en Spanje zijn automatisch geplaatst voor het toernooi, dat van 17 tot 27 juni volgend jaar plaatsvindt.

Kim Mestdagh na zege tegen Portugal: “Het was zoeken”

Kim Mestdagh en Jana Raman toonden zich na afloop gematigd tevreden.

“De Portugezen hebben gekozen voor een manier van spelen die we niet gewend zijn”, verwees Mestdagh naar de agressieve stijl van de tegenstander. “Bij ons waren er wijzigingen in de ploeg en ook daardoor was het zoeken, maar we hebben goed ons mannetje gestaan. De Portugezen lieten ons nooit ontspannen. Op het moment waarop we dachten genoeg voorsprong te hebben, werden ze weer iets agressiever. Het was niet makkelijk, maar winnen was het belangrijkste. Tegen Oekraïne zal het beter moeten, maar we zullen ook weer wat langer samen zijn en meer op details kunnen werken.” Zaterdag treffen de Cats Oekraïne.

Jana Raman maakte een min of meer gelijkaardige analyse. “We hebben het nog volwassen kunnen oplossen”, vertelde zij. “We zijn niet meegegaan in de agressiviteit van de Portugezen en hielden de controle. Na drie trainingen was het niet makkelijk, maar ons spel was nog redelijk goed. Zonder Emma Meesseman was het uiteraard moeilijker, maar we hebben gevochten en getoond dat we het ook zonder haar kunnen.”

Portugal-België 49-59

Portugal: Costa 9, Umabano 0, Viana 4, Goncalves 0, Correia 12, da Silva 3, Soeiro 2, Silva 4, Ferreira 8, Rodrigues 0, Ferreira 3, Filipe 4

België : K. Mestdagh 17, Delaere 6, Carpréaux 0, Resimont 0, Wauters 2, H. Mestdagh 5, Geldof 0, Nauwelaers 0, Massey 6, Vanloo 6, Raman 10, Allemand 9

Kwarts : 10-16, 7-17, 14-17, 18-9, 18-9