Experts werken aan scenario’s voor feestdagen: “Als we Kerstmis vieren, zal het in kleine kring zijn”

Viroloog Steven Van Gucht en infectiologe Erika Vlieghe hebben donderdag gereageerd op de uitspraken van Georges-Louis Bouchez over Kerstmis, dat we volgens de MR-voorzitter niet via Skype zullen vieren. De experts zijn voorzichtig maar werken op vraag van de regering wel aan scenario’s. “Als we Kerst samen vieren, zal het toch in kleine kring zijn.”