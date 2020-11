Noord-Macedonië mag voor het eerst naar het EK voetbal en komt in de poule van Nederland

Noord-Macedonië heeft zich voor de allereerste keer in zijn geschiedenis gekwalificeerd voor het EK voetbal. Het land uit de Balkan won de play-off-finale van Divisie met 0-1 tegen Georgië. Veteraan Goran Pandev (37, ex-Lazio, Napoli en Inter) scoorde in de 56e minuut het winnende doelpunt. Noord-Macedonië speelt volgende zomer op het EK in poule C tegen Nederland, Oostenrijk en Oekraïne.

Noord-Macedonië kon in de beslissende wedstrijd rekenen op Veteraan Goran Pandev. De 37-jarige speler van Genoa schonk zijn team in de 56e minuut de zege. Bij Georgië begon Tornike Okriashvili (ex-KRC Genk) in de basis. Voor Noord-Macedonië viel Charleroi-speler Gjoko Zajkov in het slot in, net als Ivan Trickovski (ex-Waasland Beveren en -Club Brugge). Aleksandar Trajkovski (ex-KV Mechelen en -Zulte Waregem) bleef op de bank.

In de halve finales van divisie D schakelde Georgië vorige maand Wit-Rusland uit (1-0) en was Noord-Macedonië te sterk voor Kosovo (2-1).

Later vandaag (20u45) staan ook de finales in de divisies A, B en C op de agenda. In divisie A treft Hongarije in de finale IJsland in Boedapest. De winnaar komt op het EK terecht in de loodzware poule F met titelverdediger Portugal, wereldkampioen Frankrijk en Duitsland.

In de eindstrijd van divisie B kijkt Noord-Ierland in Belfast Slovakije in de ogen. Wie doorstoot, speelt op het EK in groep E tegen Spanje, Zweden en Polen. De finale van divisie C is een duel tusen Servië en Schotland in Belgrado. Op het EK belandt de winnaar in poule D met Engeland, Kroatië en Tsjechië.

Twintig van de 24 deelnemers veroverden hun ticket voor het EK, dat als gevolg van de coronapandemie naar 2021 verhuisde, vorig najaar al in de reguliere kwalificaties.

Kaveh Rezaei helpt Iran aan zege bij Bosnië

Kaveh Rezaei, de aanvaller van Sporting Charleroi, heeft Iran donderdag in een vriendschappelijke interland in Sarajevo aan een 0-2 overwinning tegen Bosnië geholpen. Rezaei scoorde in de eerste minuut van de tweede helft het openingsdoelpunt in de Bosnische hoofdstad. Invaller Ghaedi legde in de toegevoegde tijd de 0-2 eindstand vast.

Naast Rezaei waren bij Iran ook Milad Mohammadi (Gent), Ali Gholizadeh (Charleroi) en Morteza Pouraliganji (ex-Eupen) basisspelers. Saeid Ezatolahi (ex-Eupen) en Omid Noorafkan (ex-Charleroi) vielen in.

Bij Bosnië mochten Gjoko Cimirot (Standard), Simen Prevljak (Eupen) en de Bosnische Belg Deni Milosevic (ex-Standard en Waasland-Beveren) invallen. Irfan Hadzic (ex-Antwerp en Zulte Waregem) en Bojan Nastic (ex-Genk en Oostende) stonden aan de aftrap.

Bosnië treft in de Nations League zondag Nederland (uit) en woensdag Italië (thuis). De Bosniërs konden uit hun eerste vier duels in groep 1 van de A-divisie slechts twee punten puren.