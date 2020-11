Trump weer in het openbaar na verkiezingen maar Melania loopt arm in arm met militair

Donald Trump ging woensdag samen met zijn echtgenote Melania en vicepresident Pence naar de nationale begraafplaats in Arlington, Virginia voor Veterans Day. Video: Reuters

Donald Trump ging woensdag samen met zijn echtgenote Melania en vicepresident Pence naar de nationale begraafplaats in Arlington, Virginia voor Veterans Day. De president verscheen voor het eerst in het openbaar sinds zijn verkiezingsnederlaag, maar twitteraars hadden al snel iets anders in de gaten.

Melania Trump liep arm in arm met een militair die een paraplu droeg en week niet van zijn zijde tijdens de ceremonie. “Het is belangrijk om te zien hoe Melania aan de arm van die militair hangt”, klinkt het op Twitter. “Terwijl we al talloze keren gezien hebben dat ze de hand van Donald Trump wegsloeg.”

Er kwam ook kritiek omdat het echtpaar geen mondmasker droeg, vooral omdat ze een paar weken geleden nog besmet raakten met het coronavirus.