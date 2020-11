Lewis Hamilton relativeert geruchten over vertrek: “Ik wil verder met Mercedes”

Lewis Hamilton heeft de geruchten over een eventueel vertrek uit de Formule 1 of bij zijn renstal Mercedes donderdag gerelativeerd. “Ik wil verder met Mercedes”, zei hij in aanloop naar de GP van Turkije, waar hij zijn zevende wereldtitel kan veiligstellen.

Vorige week voedde Hamilton de geruchten over een vertrek nog door zich cryptisch uit te laten over zijn toekomst, maar donderdag was hij behoorlijk duidelijk. Hij zei dat alleen het afronden van details een nieuw contract nog in de weg staat.

“Ik ben overtuigd dat ik verder wil met Mercedes. Ik zou het team graag helpen in zijn zoektocht naar vernieuwing”, klonk het. “Ze willen hun auto’s groener en elektrischer maken, en daar wil ik bij helpen. We praten er momenteel over en ik heb niet het gevoel dat ik al klaar ben om te stoppen. Ik hou van racen en dat zal niet snel veranderen.”

Als Hamilton zondag in Istanboel zijn zevende wereldtitel verovert, evenaart hij het record van Michael Schumacher. “Ik zou enorm trots zijn om op gelijke hoogte te komen met zo’n icoon”, besloot de Brit.

