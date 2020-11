Situatie in Italië opnieuw dramatisch: patiënten krijgen zelfs op parking ziekenhuis zuurstof toegediend

De dramatische beelden van overvolle ziekenhuizen in Italië zijn terug. Een ziekenhuis in Napels beademt zelfs de patiënten in hun auto op de parking voor de spoedopname omdat ze geen bedden meer over hebben.“We vragen een nationale lockdown, of het zorgsysteem stort in”, schreeuwen de dokters. De burgemeester van Palermo op Sicilië vreest een onoverkomelijk bloedbad.