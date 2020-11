Obama haalt hard uit naar Republikeinen in memoires: “Mijn aanwezigheid heeft raciale angst gevoed”

Voormalig Amerikaans president Barack Obama toont zich in zijn memoires hard voor de evolutie die de Republikeinse partij doormaakt en die volgens hem begon bij Sarah Palin. George W. Bush kan wel op zijn goedkeuring rekenen: Obama wijst op het grote verschil tussen het welkom dat Bush hem gaf en de houding van Donald Trump deze dagen. Het 768 pagina’s tellende A promised land verschijnt op 17 november en handelt over Obama’s jeugd, zijn eerste stappen in de politiek, zijn verkiezingscampagne in 2008 en zijn eerste vier jaar in het Witte Huis.