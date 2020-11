Borgloon -

Donderdag rond 2.15 uur is een inbraak vastgesteld in de Schanzestraat in Rijkel. Onbekenden braken een raam open, maar namen niets mee. Even verderop in de Rijkelstraat werden een of meerdere dieven rond 3.30 uur op heterdaad betrapt door een bewoner. Ze hadden al een som geld en juwelen gestolen, en sloegen op de vlucht.