Vulvacosmetica, huidverzorging om de zone daar beneden glad en goed gehydrateerd te houden, is aan een opmars bezig. Een overbodige marketinggimmick, of héb je er wel wat aan?

Je gebruikt elke week een gezichtsmasker, maar dacht je er al aan ook je schaamlippen eens op een sheet mask te trakteren? Volgens het Koreaanse merk TWO L(I)PS – let op de schrijfwijze! – is zijn Blackout ...