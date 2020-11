Na noodkreet van jongeren: zo wil Benjamin Dalle mentale coronacrisis aanpakken

Jongeren moeten in deze tweede lockdown praten met elkaar over hun mentale problemen. Niet alleen digitaal, maar ook fysiek. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) roept op dat jongeren elkaar blijven zien, uiteraard mét respect voor de geldende regels. Om dat debat aan te zwengelen, wil hij influencers inzetten.

Er was de emotionele post van Ketnetwrapster Gloria Monserez (19) over eenzaamheid en onzekerheid tijdens corona, er was de T-shirt en de oproep van SP.A-voorzitter Conner Rousseau in De Slimste Mens ...