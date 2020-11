Premier De Croo voorzichtig positief: “Bocht is ingezet”

Premier Alexander De Croo drukte zich donderdagmiddag in de Kamer voorzichtig positief uit over het verloop van de corona-epidemie in ons land, al liet hij tegelijk ook uitschijnen dat het nog te vroeg is om aan soepelere regels te denken. “De bocht is ingezet. Maar de druk op de intensieve zorgen is nog altijd zeer hoog.”

De coronacijfers gaan al enkele dagen voorzichtig de goede kant op in ons land. Dat erkent ook premier De Croo, die donderdagmiddag vragen over de epidemie kreeg in de Kamer. “De bocht is ingezet. Ik denk dat dat duidelijk is. Op het niveau van de incidenties zien we dat, en ook in het aantal nieuwe hospitalisaties”, zei hij.

Maar De Croo hoedde zich voor al te groot optimisme. “We zien dat de hoge druk op intensieve zorgen er nog altijd is. En dat wil zeggen dat het bijzonder zware werkomstandigheden blijven voor iedereen die daar werkt (...) We zitten nog niet in een situatie waar we het geweer van schouder kunnen veranderen.”

Bovendien gaan vanaf maandag opnieuw heel wat kinderen naar school, stipte de premier aan. “Een eerste grote test”, noemde hij dat. “We zullen de situatie in het onderwijs van heel nabij opvolgen.” Ook het feit dat het stilaan winter wordt, helpt niet. “We zitten in een periode waar mensen minder buiten gaan. Alles wat binnenshuis gebeurt, brengt meer risico met zich mee dan wat je buiten doet.”

Morgen/vrijdag om 14 uur vindt er opnieuw een Overlegcomité plaats, virtueel dit keer, om de epidemiologische situatie te evalueren. De vergadering dient om “fijnmazig te kunnen begrijpen waar we vooruitgang boeken, waar de situatie nog bijzonder ernstig is en of de genomen maatregelen ertoe geleid hebben dat de bocht genomen is”, aldus De Croo.