Lode Ceyssens: “Als er een probleemwolf is, moet die worden verwijderd”

Burgemeester van Oudsbergen Lode Ceyssens (CD&V) vraagt een onderzoek naar het gedrag van de wolven na het incident in Houthalen-Oost. “Er is een kader voor probleemwolven. Ik ga er vanuit dat dit wordt onderzocht en er indien nodig gevolg aan wordt gegeven.” In mensentaal betekent dat dat een probleemwolf wordt verwijderd.

De burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger had al eerder zijn ongerustheid geuit bij de Vlaamse natuur minister Zuhal Demir (N-VA). “Wat er nu in Houthalen is gebeurd, vind ik heel erg. Er is een ...