Een 48-jarige imposante Zonhovenaar is donderdag wederom voor de Hasseltse correctionele rechtbank verschenen voor het dealen van drugs en verboden wapenbezit. De man, die met zijn 2.03 m en 160 kg wat weg heeft van Bolle Gijs, riskeert twee jaar cel en 8.000 euro boete.

Tijdens een verkeerscontrole hield de politie de man op vier juni in Zonhoven tegen. Op zijn wagen hing een vervalste nummerplaat en hij was in het bezit van speed. Omdat hij bekend staat als drugsdealer ...