Mama Elke Wevers: “Ik zal blijven vechten tegen kanker, voor Elke”

Hasselt -

“Ik vraag mij af: ‘Waar zijn al die dagen, weken en maanden naartoe?’ De onzekerheid blijft, en knaagt. Het houdt gewoon niet op.” Aan het woord is Elza Reeskens, de moeder van Elke Wevers, die een hoofdrol speelt in de nieuwe podcastreeks waarin uw krant de verdwijning van Elke reconstrueert. Op 9 december zal het exact tien jaar geleden zijn dat de 32-jarige vrouw uit Neeroeteren in rook opging. Vandaag is er nog altijd geen énkel spoor.