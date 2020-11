Oudsbergen -

Voor de bouw van de nieuwe technische dienst op het industrieterrein in Opglabbeek moest er bos gekapt worden. De gemeente heeft daarom op een annder plaats in de gemeente boscompensatie voorzien. “Omdat het bouwterrein gedeeltelijk bebost was, moesten er bomen gekapt worden en dus ook een boscompensatie betaald worden”, zegt Marco Goossens. Om de nodige bomen aan te planten op een ander terrein in Oudsbergen, betaalt de gemeente 31.000 euro. RDr