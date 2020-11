Tennistalent dwingt Rafael Nadal tot het uiterste tijdens intense rally, maar dan komt de wereldklasse boven

Het door corona zwaar getroffen tennisseizoen wordt bij de mannen afgesloten met de ATP Finals in Londen. Van 15 tot 22 november strijden de beste acht tennissers van het jaar tegen elkaar in de 02 Arena. Daarbij ook Rafael Nadal.

De Spanjaard bereidde zich met de Paris Masters (waar hij de laatste vier haalde) voor op de strijd. Tijdens dat toernooi haalde hij tijdelijk toptalent Alex de Minaur (ATP 25) binnen als trainingspartner en dat leverde een geweldige video op van een intense rally. Nadal moest het onderste uit de kan halen tegen de 21-jarige Australiër, maar haalde het uiteindelijk met een sublieme lob.

Nadal kon de ATP Finals gek genoeg nog nooit winnen. Zowel in 2010 als in 2013 ging hij onderuit in de finale. “Ik denk dat hij ook nu niet de grote favoriet is”, aldus ex-proftennisser Tim Henman. “Maar als hij fit genoeg is, dan zal hij sowieso meedoen voor de prijzen.”