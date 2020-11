Coronaproof fakkeltocht door Heers

Heers - In Heers vond er door corona geen groot herdenkingsmoment plaats voor Wapenstilstand. Wel hielden de leden van NSB Heers en een delegatie van het gemeentebestuur onlangs een ‘coronaproof’ fakkeltocht aan vijf monumenten.

“Wegens de coronaperikelen was het dit jaar helaas niet mogelijk om onze fakkeltocht samen met de gemeente Gingelom en de stad Sint-Truiden te organiseren”, vertelt secretaris Elie Missotten van NSB Heers. “Daarom hebben de afdelingen beslist om ieder apart zijn eigen monumenten te bezoeken om de traditie levendig te houden.”

In Heers waren het NSB-voorzitter Charly Vanandroye en een aantal NSB-leden die samen met de burgemeester en schepenen langsgingen bij alle monumenten. “We vertrokken aan het monument in Veulen, waar burgemeester Pirard een toespraak hield, en vervolgden daarna ons parcours naar de monumenten van Heers, Opheers, Rukkelingen en Mechelen-Bovelingen”, zegt Elie. “Aan alle monumenten legden we een bloem neer en speelden we de Last Post en het Belgisch volkslied.”

FrMi