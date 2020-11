Barça-vedette Gerard Piqué wenst Zinho Vanheusden spoedig herstel: “Ik hoop dat je sterker terugkeert, mijn vriend”

Niemand minder dan wereldster Gerard Piqué heeft zich in een videoboodschap gericht tot Zinho Vanheusden, die onlangs voor de derde keer in zijn loopbaan een zware knieblessure opliep. “Ik hoop dat je goed herstelt.”

Op het palmares van de 33-jarige Piqué prijken het WK, het EK, vier keer de Champions League en acht Spaanse titels. Toch voelt de verdediger van FC Barcelona zich niet te groot om Zinho Vanheusden een spoedig herstel te wensen. In een opgenomen videoboodschap richt hij zich tot de onfortuinlijke Hasselaar van Standard. “Hey Zinho, alles goed? Ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik hoop dat je een goede revalidatie hebt en sterker terugkeert. Bye bye, mijn vriend.”

Vanheusden scheurde onlangs tegen KV Oostende de voorste kruisband van zijn rechterknie, waardoor hij een halfjaar uit is. De aanvoerder van Standard is inmiddels geopereerd en begon zelfs al aan zijn revalidatie bij Move to Cure. Ondertussen heeft hij zijn intrek genomen in een appartement in Antwerpen, zodat hij vlotjes naar het revalidatiecentrum van Lieven Maesschalck kan gaan.