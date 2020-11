Gedenksteen voor bemanning van gecrasht Engelse bommenwerper in het Munsterbos

Bilzen / Munsterbilzen -

Gisteren werd de laatste hand gelegd aan de plaatsing van een gedenksteen in het Munsterbos, vlakbij de crashsite waar in mei 1940 de bemanning van een Bristol Blenheim het leven liet. De opgegraven restanten van de bommenwerper zijn ondergebracht in het museumgedeelte van de Remise. “Deze gedenksteen is een eerbetoon aan de heldhaftige RAF bemanningsleden die hun leven opofferden voor onze vrijheid”, stelt Roger Eyckmans voorzitter van de Vereniging der Oudstrijders Verbroedering.