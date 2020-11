Liverpool-verdediger Joe Gomez is geopereerd aan linkerknie

Joe Gomez heeft een succesvolle operatie aan de linkerknie ondergaan. Dat bevestigt zijn club Liverpool donderdag.

Gomez blesseerde zich woensdag tijdens een training met de nationale ploeg. Volgens de Reds is er een pees geraakt maar zou er geen verdere schade aan de ligamenten zijn.

De 23-jarige Gomez is centraal in de verdediging een basispion bij kampioen Liverpool. Het is afwachten hoelang hij buiten strijd is.

Engeland treft zondag in Leuven de Rode Duivels op de vijfde en voorlaatste speeldag van de groepsfase van de Nations League.