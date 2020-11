Border Collie doodgebeten door wolf in Houthalen-Oost

Houthalen-Helchteren -

Op 30 meter van zijn ren in de Zalmstraat in Houthalen-Oost is donderdagmorgen in Houthalen een Border Collie dood teruggevonden. De hond is doodgebleven na een gevecht met een wolf. Dat meldt TV Limburg. Het is de eerste keer dat een Limburgse wolf een gedomesticeerde hond aanvalt en doodbijt.