Motorcrosser Jago Geerts staat vier weken aan de kant met schouderblessure

Jago Geerts staat vier weken aan de kant nadat hij op 7 november tijdens de laatste Grote Prijs motorcross van het seizoen in het Italiaanse Pietramurata een schouderblessure opliep. De vicewereldkampioen in de MX2 moet wel niet onder het mes.

De 20-jarige Yamaha-piloot kwam zwaar ten val in de tweede reeks van de GP van Garda Trentino in Pietramurata. In eerste instantie werd gedacht aan een breuk in de linkerschouder, maar die vrees bleek na onderzoek in het ziekenhuis van Herentals onterecht. Geerts moet vier weken rusten, maar dient niet onder het mes te gaan, bevestigde de entourage van de jonge racer op zijn site.

Geerts eindigde vorig jaar als derde in het MX2-kampioenschap, maar deed deze editie dus beter met een tweede stek. Alleen de Fransman Tom Vialle (KTM) bleef de Belg in de WK-stand voor.