Buurt Halveweg organiseert grote online quiz voor inwoners

“We stoppen dit weekend 1.600 folders in alle brievenbussen van Halveweg. Daarmee nodigen we onze inwoners uit om deel te nemen aan de quiz”, vertellen de initiatiefnemers (foto). Ze willen immers graag het gemeenschapsleven in de buurt nieuw leven inblazen. “Door de coronamaatregelen kon onze septemberactiviteit ‘Halveweg feest’ niet doorgaan. Ons achtkoppig kernteam besloot daarom om een online quiz te organiseren. “Bedoeling is om de buurtgemeenschap virtueel samen te brengen en om iets bij te leren over het leven in de Halveweg. Er kunnen maximaal honderd personen tegelijkertijd deelnemen”, zeggen ze. “Als de eerste editie van de quiz een succes wordt, organiseren we een tweede of een derde.” Inschrijven kan tot vrijdag 27 november via het emailadres buurtgemeenschap.halveweg@gmail.com. De eerste editie vindt plaats op zondag 29 november om 14.30 uur. Deelname aan de gebruiksvriendelijke quiz is gratis, bovendien zijn er een aantal leuke prijzen te winnen. “Ook in andere deelkernen lopen momenteel besprekingen om zo een quiz te organiseren,” zegt schepen Vandebeek, die ook deel uitmaakt van het kernteam. “Inwoners die daaraan willen meewerken, mogen zich altijd melden”, besluit hij. (wiva)