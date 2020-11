Ook corona-uitbraak in rusthuizen in Oudsbergen en Tongeren

/ Oudsbergen / Tongeren -

Naast De Olijfboom in Genk, dat 35 besmette bewoners telt, worden nog andere Limburgse rusthuizen getroffen door een corona-uitbraak. In rusthuis Kimpenhof in Oudsbergen zijn 23 van de 61 bewoners besmet, in WZC De Motten in Tongeren hebben 16 bewoners een coronabesmetting.