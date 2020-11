Bewoners klagen over mysterieuze geurhinder in Paal

Beringen -

Een scherpe, penetrante verbrandingsgeur. Dat is waar de inwoners van Paal in Beringen al enkele dagen over klagen. En gisterenavond is de geur ook waargenomen in Genebos, in Ham. Niemand weet waar de reuk vandaan komt. Hier en daar wordt verwezen naar de biostoom- en verbrandingscentrale van Bionerga op het industrieterrein West-Limburg. Die is pas onlangs opgestart. Maar Bionerga zegt dat de geur niet van haar installatie afkomstig kan zijn. Ook het bedrijf Borealis heeft al verklaard dat de reuk niet van bij hun komt. Voorlopig is het een mysterie dus. De milieudienst van Beringen volgt de zaak op.