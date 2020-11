Hasselt -

Wat zou de bekende toneelschrijver William Shakespeare doen als hij thuis zou moeten blijven door corona? Waarschijnlijk gedichten schrijven. Want de wereldberoemde Brit schreef namelijk meer dan 100 sonetten tijdens de pest in de zestiende eeuw. Een tiental bekende Hasselaren onder leiding van Armand Schreurs vertaalden die gedichten nu naar het Hasselts en bundelen ze in een boek. De schrijvers kwamen vandaag samen om hun favoriete sonet voor te dragen op het Dusartplein.