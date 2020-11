De helft van de Limburgse bedrijven wil volgend jaar evenveel of zelfs meer investeren. En dat ondanks de coronacrisis. Dat blijkt uit de nieuwe corona-enquête van VOKA Limburg. In het vierde kwartaal wordt een terugval van 4,5% van het BBP verwacht. Daarom moeten we snel werk maken van een krachtdadig test, track en trace-beleid, een heldere vaccinatiestrategie en een versnelde afschrijving van de investeringen, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.