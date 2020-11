Winkeldief gevat in Delhaize in Landen

Landen -

De uitbater van warenhuis Delhaize aan de Postlaan in Landen dinsdag een man op winkeldiefstal. De man legde twee sixpacks bier in zijn winkelkar en verstopte ze onder een lege winkelzak. De verdachte ging naar de kassa maar rekende enkel een zakje chips af. De winkelmanager had de diefstal in de gaten. Hij hield de verdachte tegen. De 48-jarige man uit Landen bleek de week voordien ook al drie keer bier en tabak uit de winkel te hebben gestolen. De verdachte moet zich in december voor de strafrechter in Leuven verantwoorden voor de vier feiten van winkeldiefstal.