Nu het vaccin van Pfizer en BioNTech als eerste veelbelovende resultaten toont, woedt het debat over wie eerst gevaccineerd moet worden. De jongeren? Of de meest kwetsbaren: ouderen en mensen met een aandoening? Verschillende studies focussen op verschillende doelgroepen.

Dat de gezondheidswerkers eerst in de rij staan voor een coronavaccin staat buiten kijf. De gezondheidssector ontlasten en beschermen is prioriteit nummer één. Maar wat met de andere vaccins die we mogelijk ...