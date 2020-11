OPROEP. Woon je in een grensgemeente en werk je over de grens in Nederland?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland blijkt dat in 2018 meer dan 41.000 werknemers dagelijks vanuit België de grens overstaken. Die ‘grenspendelaars’ wonen dus in België maar werken in Nederland. De Limburgse gemeenten Voeren, Hamont-Achel, Lanaken en Kinrooi springen erboven uit; daar werkt meer dan 10 procent van de bevolking in Nederland. Vaak gaat het om Nederlanders die net over de grens zijn gaan wonen en in Nederland blijven werken. Maar niet altijd.

