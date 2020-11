Basketbalclub Okapi Aalst vraagt overheid om “eenmalige substantiële steun”

Basketbalclub Okapi Aalst beleeft net als heel wat andere teams financieel moeilijke tijden door de coronacrisis. In een persbericht wijst de club er donderdag op dat er dit jaar geen officiële thuismatchen meer op het programma staan. Om het verlies aan inkomsten te compenseren, vraagt de club de lokale overheid om een “eenmalige substantiële steun”.

Vorig weekend startte de competitie in de Euromillions Basket League na een gedwongen pauze van acht maanden. Er wordt achter gesloten deuren gespeeld en teams hebben van de liga ook de optie gekregen om hun thuismatchen uit te stellen.

Okapi Aalst maakt noodgedwongen gebruik van die optie. Volgens CEO Peter Venneman doet de club dat “tot er financieel betere tijden aanbreken waarin hopelijk op een coronaveilige wijze zal kunnen gespeeld worden met (een deel) publiek en een open horeca”, legt hij uit.

“Ons dossier is klaar om zodra het kan met publiek te spelen. Onze kleinere zaal in vergelijking met vele clubs speelt ons natuurlijk parten, maar een bezetting van 40 procent is realistisch”, aldus Venneman. “Bovendien hunkeren onze trouwe supporters en sponsors naar hun wedstrijden in het Forum. Terecht, want zij zijn ons DNA. Dat zal evenwel niet volstaan om dit uitzonderlijke jaar te overleven.”

Voorzitter Patrick Boterbergh roept het stadsbestuur op Okapi Aalst financieel te ondersteunen. “We hopen dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt in deze coronatijden. Als 70-jarige ambassadeur van de Stad Aalst rekenen we daarenboven op een éénmalige substantiële steun van de Stad om dit moeilijk jaar, dat enkel toe te rekenen is aan de pandemie, te overbruggen”, zegt hij. “Sportief zullen we onze plaats afdwingen dit jaar, maar we moeten kijken naar de langere termijn, waar OKAPI AALST over alle troeven beschikt om een schitterende toekomst te hebben. Maar eerst moet de klip van dit seizoen genomen worden.”