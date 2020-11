De christelijke vakbonden bij de lagekostenmaatschappij Ryanair willen dat er tijdens perioden van tijdelijke werkloosheid een verbod op ontslagen komt. Ze hebben federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) een brief gestuurd waarin ze vragen om de wetgeving aan te passen.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair had aan het eind van de voorbije zomer ontslagen bij het cabinepersoneel in België aangekondigd. Er staat bij het personeel in Charleroi en Zaventem 172 banen op ...