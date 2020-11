LeBron James en LA Lakers openen jacht op nieuwe NBA-titel zonder toeschouwers

De Los Angeles Lakers zullen het nieuwe NBA-seizoen beginnen voor lege tribunes. De kampioen laat donderdag op de clubwebsite weten dat er vanwege de coronapandemie tot nader order geen toeschouwers welkom zijn in het Staples Center.

De Lakers zeggen zich te baseren op besluiten van de lokale overheid in Californië. “De gezondheid en veiligheid van onze fans, spelers, staf en gemeenschap zijn onze belangrijkste prioriteiten. We blijven met de staat en lokale overheid samenwerken aan een plan om fans op een veilige manier te kunnen verwelkomen”, klinkt het.

Het nieuwe NBA-seizoen begint op 22 december. Er worden 72 wedstrijden per team gespeeld in het reguliere seizoen, tien minder dan gebruikelijk. Op die manier kan de kampioen in juni worden gekroond en overlapt de competitie niet met de Olympische Spelen in Tokio, waar Team USA traditioneel de topfavoriet is. De kalender zal in de komende weken worden bekendgemaakt.