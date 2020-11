Budgetketen brengt ook panty’s met logo op de markt

In navolging van Louis Vuitton, Chanel, D&G … speelt ook Zeeman in op de trend van logo’s op panty’s. De zwarte panty’s zijn gedecoreerd met een herhaald patroon van de letter Z. En ze zijn bovendien voor de helft gemaakt uit gerecycleerde nylon.

Op sociale media zijn panty’s met logo’s van prestigieuze merken alomtegenwoordig. Chanel, D&G, Louis Vuitton … heel wat modehuizen hebben hun monogram op panty’s gezet en dat slaat enorm aan bij Instagrammers. Ook Zeeman heeft nu een dergelijke panty uitgebracht, waarbij de letter Z als patroon wordt gebruikt.

De budgetketen speelt met deze panty daarnaast ook in op duurzaamheid: de panty is voor de helft gemaakt uit nylon dat overblijft na de productie van andere panty’s. In plaats van dit restmateriaal weg te gooien, wordt het nu omgesmolten en verwerkt tot nieuwe panty’s, waaronder deze Z-panty. Dat schrijft het merk zelf op Instagram. De panty in kwestie is enkel via de website van de budgetketen verkrijgbaar en kost 3,99 euro per stuk.