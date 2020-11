“Prins Charles vertelde Diana avond voor huwelijk dat hij niet van haar hield”

Opnieuw een schokkende onthulling in de ITV-documentaire The Diana Interview: Revenge Of A Princess, over het schandaal rond het beroemde tv-interview met de prinses uit 1995. Astroloog Penny Thornton stelt in de docu dat de prins de dag voor het huwelijk met Diana tegen haar gezegd had dat hij niet van haar hield.

Dat deed hij “omdat hij het huwelijk niet wilde starten met een valse belofte”, verklaart zij. Diana zou echter kapot geweest zijn van de uitspraak en wilde eigenlijk helemaal niet meer trouwen. Prins Charles zou Penny Thornton al vanaf 1986 geconsulteerd hebben, schrijft Daily Mail. Zij is één van de mensen die aan het woord komt in de documentaire over het explosieve interview dat Diana in 1995 gaf aan Martin Bashir.

De documentaire haalde eerder de krantenkoppen met de beschuldigingen van Earl Spencer aan het adres van Martin Bashir; hij zou valse documenten voorgelegd hebben gekregen door de interviewer. Ook de vervalser van de documenten deed onlangs zijn zegje in de Britse media; hij vond dat het eindelijk tijd werd om zijn kant van het verhaal te doen en zo de volledige waarheid boven tafel te krijgen.