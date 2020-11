Ketnetwrapster Gloria openhartig: “Ik ween 1.000 liter”

Gloria Monserez, een 19-jarige Ketnet-wrapper, roept jongeren op om te praten over hun problemen. Vooral in tijden van corona. Ze getuigde openhartig op Instagram en in Vandaag op Eén.

Woensdag postte de jonge vrouw een bericht op Instagram - “Ik ween 1.000 liter”, schreef ze bij enkele foto’s van zichzelf - en woensdagavond legde ze in Vandaag uit hoe zij omgaat met het eenzame bestaan tijdens corona.

De tweede lockdown is voor veel jongeren zo mogelijk nog zwaarder dan de eerste. Eenzaamheid en uitzichtloosheid hakken er bij veel tieners zwaar op in. Gloria Monserez, naast Ketnetwrapster ook studente Grafisch Ontwerp, twijfelde naar eigen zeggen lang, maar postte toch enkele foto’s van zichzelf met een boodschap erbij. “Sucks balls om dit te posten maar aub GE ZIJT NIET ALLEEN ECHT NIET”. “Praat er aub over, ge zijt niet alleen, nooit, mijn huid is klote kak, ik ween 1000 liter, ik voel mij ook alleen in deze kut kak tijden echt fuck dit. EN DAS OK niet denken dat gij de enige zijt en er alleen voor staat.” Monserez sloot het bericht af met de hashtag #ikbenbereikbaar.

’s Avonds gaf de jonge vrouw uitleg bij Vandaag. “Dit bericht heb ik in een opwelling gepost. Ik zag dat ik niet eerlijk was met mezelf: mijn instagram is zo’n dikke scam, puur bedrog.” Monserez vond dat ze ook haar onzekerheid over acne en haar problemen met de uitzichtloze lockdown moest tonen. “Zoveel jongeren die daarmee worstelen, en ik zou dat dan niet tonen?”

“Iedereen zegt dat dit het nieuwe normaal is, maar dit zijn geen normale tijden. Fok da, we voelen ons rotslecht”, zei Monserez ook nog in Vandaag. “Er zijn zo veel mensen die zich zo slecht voelen omdat je nergens naar kan uitkijken: niet naar het einde van de week, de kerstfeesten, Sinterklaas, een vakantie die je had geboekt, het studentenleven... Er is gewoon geen perspectief.”