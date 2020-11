“Ik heb gelogen. Er is geen fraude gepleegd door een vroegere ontvangstdatum op briefstemmen te zetten die na verkiezingsdag toekwamen.” Dat heeft een postbode uit de stad Erie in de Amerikaanse staat Pennsylvania verklaard nadat hij eerst het zogezegde bewijs leverde voor het feit dat de Democraten de verkiezingen stalen, zoals Trump blijft verspreiden. Volgens Trump trok hij onder druk zijn getuigenis in.