Het was de grootste nachtmerrie van de ziekenhuizen in deze tweede golf: dat er onvoldoende intensieve covidbedden zouden zijn. Maar tot dat doemscenario zal het dus wellicht niet komen. Voor het eerst sinds de uitbraak van de tweede golf daalt het aantal intensieve covidpatiënten. Al blijft dat aantal - 1.470 in totaal - nog altijd hoog. “Toch hopen we dat hiermee de top is bereikt, waardoor een worstcasescenario in de ziekenhuizen wellicht wordt vermeden”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Ook de Limburgse ziekenhuizen zagen het aantal intensieve covidpatiënten de afgelopen dagen dalen van 82 op zondag, naar 70 gisteren. Het totale aantal covidpatiënten in de Limburgse ziekenhuizen blijft min of meer stabiel rond de 270. Woensdag lagen er in de Limburgse ziekenhuizen in totaal 272 patiënten met corona, dinsdag waren er dat 275, maandag 269. Het ZOL in Genk zag het aantal patiënten op twee dagen tijd dalen met tien, maar vangt van alle Limburgse ziekenhuizen nog altijd het hoogste aantal covidpatiënten op: 84 in totaal.

35 overlijdens in Limburg

Ook goed nieuws is dat het aantal besmettingen verder naar beneden zakt. Per dag komen er nu gemiddeld nog 7.834 nieuwe besmettingen bij. Tijdens de piek in de tweede golf, op 27 oktober, waren er dat nog 22.183 op één dag. “Als dit tempo aanhoudt, dan kunnen we binnen een maand op minder dan duizend besmettingen per dag zitten”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Al zijn we daarmee nog altijd ver verwijderd van de ondergrens van 50 besmettingen per dag, die de meeste virologen vooropstellen alvorens we de maatregelen opnieuw kunnen lossen.

In Limburg raken er op dit moment dagelijks nog 271 mensen besmet, vorige week waren er dat nog 441 per dag. Het aantal covidoverlijdens in ons land blijft wel nog altijd stijgen. Afgelopen week stierven er dagelijks gemiddeld 190 mensen aan Covid-19 in ons land. In Limburg waren er afgelopen week 35 covidoverlijdens, ofwel vijf per dag. Van die 35 doden in Limburg stierven er 31 in een ziekenhuis, vier in een rusthuis.