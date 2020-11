Ze scheert hoge toppen als atlete én was tot voor kort prof. Maar ‘profatlete’ was Mieke Gorissen nooit. Sterker nog, de bijna 38-jarige master in de fysica begon pas twee jaar geleden met competitie-atletiek. “Als ik als tiener al aan atletiek had gedaan, zou dat niet gezond geweest zijn”, zegt de meervoudige Belgische én Europese kampioene.