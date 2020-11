Genk -

De Olijfboom in Genk is met 35 besmette bewoners momenteel één van de zwaarst getroffen rusthuizen in Limburg. “Dankzij het titanenwerk van ons personeel, de hulp van het ZOL in Genk en heel veel vrijwilligers slaan we ons door deze moeilijke tijd”, zegt directeur Ronnie Leeters.