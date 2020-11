Onderhandelingen bij Barcelona over salarisreductie opgeschort: afkoelingsperiode moet soelaas brengen

De onderhandelingen bij FC Barcelona over een forse salarisreductie voor spelers, stafleden en ander personeel zijn opgeschort. Langdurige besprekingen tussen de betrokken partijen in de afgelopen dagen hebben niet tot overeenstemming geleid. Tot 23 november is een afkoelingsperiode afgesproken. De clubleiding hoopt dat de huidige voorstellen uiteindelijk alsnog worden aangenomen.

FC Barcelona kampt met grote financiële problemen. Volgens de directie loopt de Catalaanse club dit seizoen door de coronacrisis ruim 300 miljoen euro aan inkomsten mis. Een salarisvermindering van in totaal 191 miljoen euro is nodig om de oplopende schuldenlast te kunnen opvangen, aldus de clubleiding.

Middenvelder Frenkie de Jong is als één van de weinigen wel akkoord gegaan met een lager inkomen. In ruil daarvoor kreeg de Nederlander een nieuw contract, tot medio 2026. Zijn vorige verbintenis liep tot de zomer van 2024. Doelman Marc-André ter Stegen en de verdedigers Clément Lenglet en Gerard Piqué stemden eveneens in met een loonsverlaging en kregen daarvoor eveneens een contractverlenging terug.

Tijdens de noodtoestand in Spanje, van maart tot juni, stemden de spelers van Barcelona in met een loonsverlaging van 70 procent. Barcelona leed niettemin in het afgelopen seizoen een recordverlies van 97 miljoen euro. Volgens de clubleiding zal de financiële impact van de pandemie op het huidige boekjaar echter nog aanzienlijk groter zijn. Een ingrijpende loonmaatregel is derhalve noodzakelijk om de toekomst van Barcelona als Europese topclub veilig te stellen, aldus de directie.