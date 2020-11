Wellen / Hasselt -

Chefkok Laurens Snykers ruilt Wellen in voor Hasselt. En dat in volle crisis waar de TVL-kok enkel meeneemgerechten mag klaarmaken. Hij zegt in het Wellense Zoethout aan zijn limiet te zitten en wil in een nieuw pand in hartje Hasselt de vleugels uitslaan.