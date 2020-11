Geen coronabesmettingen meer bij KV Mechelen: ook Togui mag uit quarantaine

Na enkele moeilijke weken had KV Mechelen woensdag goed nieuws. De club is volledig coronavrij. Ook William Togui, de laatst overblijvende speler in quarantaine, testte negatief. Hij mag na drie weken isolatie weer bij de groep aanpikken. Malinwa kan tijdens de interlandbreak zo op volle sterkte trainen.

Sofiane Bouzian, Maryan Shved, Aster Vranckx, Bas Van den Eynde en Victor Wernersson konden vorige week donderdag de groepstrainingen al hervatten na een negatieve test.

KV Mechelen liet eerder het competitieduel in Eupen uitstellen na een rist besmettingen in de kern. De club wilde ook de uitmatch tegen Club Brugge laten verplaatsen, maar ving daarvoor bot. In die wedstrijd haalde Mechelen een knap punt (2-2). Vorige vrijdag werd ook 3-3 gelijkgespeeld tegen Sporting Charleroi. KV Mechelen is voorlopig tegenvallend vijftiende in de Jupiler Pro League.